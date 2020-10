Il Covid è entrato nelle aule dell’Itis di via Seminario a Cremona. Oggi si è saputo della positività di una studentessa della prima dell’istituto tecnico, a casa con pochi sintomi. Da oggi la classe della ragazza, costituita da 25 studenti, è in quarantena fiduciaria per dieci giorni, al termine dei quali verrà effettuato un tampone di controllo. Dopo un colloquio tra il provveditore Fabio Molinari e la preside Roberta Mozzi è stata inviata comunicazione alle famiglie che dovranno rispettare le prescrizioni. Fino allo scorso 22 ottobre, come reso noto dall’Ats Valpadana, su un totale di 648 classi superiori, quelle poste in isolamento erano 33, pari al 5%.

S.P.