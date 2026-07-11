La Cremo vuole chiudere il prima possibile per Gerli, nonostante la concorrenza agguerrita

In casa Cremonese in queste ore tiene banco la trattativa con il Modena per avere l’esperto regista Fabio Gerli. Da quanto trapela, la società grigiorossa è fiduciosa e spera di poter mettere il giocatore a disposizione del tecnico Marco Giampaolo il prima possibile. Il centrocampista sarebbe felice di sposare il progetto della Cremo, chiudendo così una lunga esperienza con il Modena, dove ha trascorso le ultime sei stagioni, per un totale di 209 presenze in partite ufficiali.

Sul giocatore, però, non c’è soltanto la Cremonese. Tanto che due big della Serie B come Pisa e Palermo starebbero provando a inserirsi nella trattativa, mettendo il bastone tra le ruote ai grigiorossi. Come detto, però, Gerli continua ad essere considerato vicino alla firma con la Cremo.

Chiaramente, dopo il colpo Tommaso Berti dal Cesena, sarebbe un ulteriore rinforzo di grande spessore per il reparto di centrocampo. Gerli, oltre alle ottime doti tecniche, può contare anche sul fatto di essere un leader, sia in campo che nello spogliatoio. Sarebbe una qualità che farebbe ovviamente molto comodo per una Cremonese che nel prossimo campionato punterà su una rosa con una quota molto alta di giovani, che avranno bisogno di crescere con l’aiuto e l’esempio degli elementi più esperti della squadra.

E’ invece praticamente fatta per il giovane difensore centrale mancino di proprietà del Como Fellipe Jack, che lunedì rientrerà dal Brasile e sarà a Cremona per le visite mediche di rito e la firma.

In uscita, invece, c’è da registrare un interessamento del Benevento per Leonardo Sernicola. Quest’ultimo sembrava destinato al Padova, ma la trattativa con i veneti è saltata.

Continuano, infine, a circolare voci che riportano interessamenti di club di Serie A per Tommaso Barbieri, in particolare ci sarebbe stato un tentativo del Sassuolo. In questo senso la Cremonese è sempre stata chiara e considera un elemento importante Barbieri, ma se il diretto interessato vorrà andarsene non verrà ostacolato, a patto che la società grigiorossa riceva in cambio un’adeguata contropartita a livello economico.

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