Toto Wolff a sorpresa al Cremona Circuit: il team principal Mercedes sugli spalti a tifare il figlio in kart

Toto Wolff è stato nuovamente avvistato al Cremona Circuit, come dimostrano alcune foto circolate sui social. Il team principal della Mercedes ha fatto visita all’impianto di San Martino del Lago, confermando un rapporto con il circuito cremonese che non è certo una novità.

Già nell’aprile del 2024 il manager austriaco era stato visto al Cremona Circuit in occasione di una precedente visita, che aveva attirato l’attenzione degli appassionati di motorsport. La sua presenza era stata documentata anche sui canali social e da alcuni contenuti diffusi dal circuito. Questa volta Toto è stato a San Martino del Lago per tifare il figlio Jack Wolff, nato dall’amore con la moglie Susie Wolff. Questo week end infatti si è svolta la terza e ultima prova della Wsk Euro Series al circuito di Cremona, decisiva nelle varie categorie. E il piccolo Wolff lotta per il titolo Mini U10 con Zayne Burgess e Johan Berger, il figlio di Gerhard. Grandi nomi (e cognomi), insomma.

Il ritorno di Wolff conferma come l’autodromo cremonese sia ormai una realtà frequentata anche da figure di primo piano del motorsport internazionale. Negli ultimi anni il Cremona Circuit ha consolidato il proprio ruolo grazie all’organizzazione di eventi internazionali e alle numerose giornate dedicate a test e attività private. Pochissime foto per Toto con i fan perchè è stato a Cremona con un “ruolo” diverso, meno sportivo, più privato. Il Toto papà ha esultato per i sorpassi del figlio ma si è anche preoccupato per ogni evenienza in pista.

Il Casalasco si conferma terra sempre più attrattiva per il Motorsport e non solo per il Cremona Circuit, che ovviamente funge da catalizzatore. Soltanto pochi mesi fa Zak Brown, numero uno di McLaren, era atterrato col suo elicottero a Casalmaggiore per perfezionare un accordo con Autotecnica Motori. Era il 20 febbraio 2026. A distanza di poco meno di cinque mesi un altro asso della Formula 1 arriva nel nostro territorio questa volta per interessi più famigliari, per così dire.

© Riproduzione riservata