In Italia nelle ultime 24 ore si sono registrati 21.994 nuovi casi di affetti da Coronavirus a fronte di oltre 174 mila tamponi, quindi 50 mila in più di ieri. “I numeri dei nuovi casi hanno una certa disparità tra le varie

regioni”. Lo ha detto il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso una conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica in Italia. “Il trend dell’epidemia è in aumento, più marcato nelle ultime 2-3 settimane. Abbiamo un numero di decessi ancora relativamente limitato e così anche l’occupazione delle terapie intensive ancora al di sotto del livello di guardia, anche perchè è aumentato il numero di posti. Tutto ciò indica comunque la necessità di implementare adeguati interventi”.

A livello regionale, sono 5.035 i casi registrati nelle ultime 24 ore, di cui 260 debolmente positivi e 26 a seguito di test sierologico per un totale di 29.960 tamponi (percentuale pari al 16,8%). In terapia intensiva ci sono 29 ricoverati in più (il dato totale è di 271), mentre non in terapia intensiva l’aumento è di 256 (totale 2.715). 58 i decessi. In provincia di Cremona si sono registrati 128 nuovi casi. Nelle altre province, Milano è sempre la più colpita con 1.940 nuovi casi, di cui 768 nella sola città; Bergamo 93, Brescia 170, Como 215, Lecco 198, Lodi 130, Mantova 105, Monza e Brianza 1.362, Pavia 188, Sondrio 107, Varese 263.