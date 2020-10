Ha riscontrato alcuni sintomi sospetti dopo essere stata a contatto con un positivo al Covid e da alcuni giorni è in quarantena fiduciaria, in attesa di fare il tampone: Lena Yokoyama, la violinista diventata celebre durante il lockdown per le sue esibizioni dal Torrazzo e dal tetto dell’ospedale, ha contratto il famigerato virus, come annuncia lei stessa sulla sua pagina Faebook, in un post in cui critica anche come viene gestita la situazione, soprattutto in merito alle condizioni del comparto artistico, dell’artigianato, dei lavoratori del teatro, dei ristoratori e dei gestori dei locali, considerati secondo lei “l’ultima ruota del carro, i primi sacrificabili”.

“Da qualche giorno ho il covid e sono in quarantena, già ho notato diverse cose che non funzionano” racconta. “Tante cose che si potevano migliorare, preparandosi con investimenti sulle strutture sanitarie e sulle procedure di screening rapido che durante l’estate non sono state fatte”. Finché “il sistema funziona in questo modo non si può sperare di limitare i contagio chiudendo varie attività” continua la professionista, secondo cui “il Governo chiede troppi sacrifici a noi senza darci in cambio un servizio che funziona”.