Soppressione di tutti i passaggi a livello e passi avanti per il raddoppio ferroviario della linea Mantova – Cremona – Milano. E’ quanto ha comunicato questa mattina Rfi durante un’audizione in Commissione Trasporti in Regione. Durante l’audizione è intervenuto l’ad di Rfi Maurizio Gentile che ha riferito in merito allo stato degli interventi previsti sulla linea ferroviaria lombarda. “Innanzitutto – ha sottolineato il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni – , è stata confermata la soppressione di tutti i passaggi a livello sull’intera linea, quindi non soltanto i 30 della Mantova – Piadena, ma anche i 29 tra Piadena e Codogno, per i quali c’è già il progetto di fattibilità tecnico ed economico. Una buona notizia, dal momento che la nostra provincia è quella con il numero più alto di passaggi a livello, anche per i numerosi passaggi dei mezzi agricoli”.

Piloni qundi prosegue: “Adesso è necessario che la Regione, insieme a Rfi, lavori anche per la soppressione dei passaggi a livello sulle altre linee tenendo conto che il budget di Rfi è di circa 700mila euro per ciascun intervento e che quindi sarà necessario capire come trovare le altre risorse, anche all’interno del contratto di programma tra Regione Rfi che è in fase di definizione. A tal proposito, ho già chiesto un incontro con l’assessore Terzi che mi auguro possa avvenire quanto prima”.

Per quanto riguarda il raddoppio ferroviario, riferisce ancora il consigliere dem, è stata confermata la tempistica dei lavori sulla Cremona Mantova e la realizzazione della prima fase, il tratto di 34 km da Piadena a Mantova, è prevista tra il marzo 2022 e il novembre 2025. Bisogna recuperare ancora 150 milioni per la conclusione della prima fase, ma questo non pregiudica l’avvio delle gare di appalto. A questo punto, sarà importante lavorare con il governo per trovare le risorse per la realizzazione della seconda fase da Piadena a Codogno, passando per Cremona”.

“L’occasione è stata utile anche per chiedere informazioni sull’elettrificazione della linea Parma-Brescia che è stata inserita nel contratto di programma tra Rfi e Governo e per la quale è in corso la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economico. Solo dopo, si saprà se sarà possibile trovare le risorse per la fase realizzativa”, conclude Piloni.