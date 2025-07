Nelle scorse ore il nuovo allenatore della Cremonese Davide Nicola ha già avuto modo di visitare il centro sportivo Arvedi, in vista del raduno in programma domani (lunedì 14 luglio), che darà ufficialmente inizio alla nuova stagione 2025-2026, che vedrà i grigiorossi disputare il campionato di Serie A. Nicola ha visitato tutte le strutture che fanno parte del quartier generale della Cremo, accompagnato dal direttore generale Paolo Armenia e dal direttore sportivo Simone Giacchetta.

Per il raduno di domani, Nicola ha convocato 30 giocatori, tra questi anche qualche elemento della Primavera o rientrato alla Cremo dopo un periodo di prestito trascorso in un’altra società. Tutti saranno attentamente valutati da Nicola e dal suo staff durante il periodo di preparazione.

Nella lista dei convocati non compaiono i nomi di Franco Vazquez e Romano Floriani Mussolini, solo perché devono ancora definire i rispettivi accordi, ma tutti e due i giocatori domani ci saranno e verranno sottoposti alle visite mediche di rito, per poi unirsi al gruppo agli ordini di mister Nicola.

Il nuovo allenatore verrà presentato con una conferenza stampa domani mattina alle ore 11:30 al centro Arvedi, alla presenza del ds Simone Giacchetta, che ha da poco rinnovato per i prossimi due anni il contratto che lo lega alla Cremo, venendo di fatto riconfermato. La squadra a partire da domani mattina si dedicherà ai test atletici e alle visite mediche. Nel pomeriggio, alle ore 18, i grigiorossi scenderanno in campo per il primo allenamento della nuova stagione.

Domani sarà un giorno importante per la Cremonese non solo per il raduno, ma anche perché inizierà ufficialmente la campagna abbonamenti relativa alla stagione 2025-2026 con la Fase 1, dedicata ai vecchi abbonati che potranno esercitare il diritto di prelazione dalle ore 16:30 fino alle ore 23:59 di domenica 3 agosto. La Fase 2, relativa alla libera vendita, partirà dalle ore 16:30 di lunedì 4 agosto.

Mauro Maffezzoni

