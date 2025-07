Successo strepitoso alla palestra di Bonemerse per la quarta edizione della “Esposito Boxing Night”, organizzata dalla 969 Esposito Boxing di Cremona. Davanti a circa 300 spettatori sono andati in scena nove match tra dilettanti che hanno dato spettacolo, con coinvolti atleti non solo della 969 Esposito Boxing e dell’A.B.C. di Cremona, ma anche con pugili arrivati dalle province di Trento, Brescia e Milano.

Il piatto forte della serata sono stati i due match tra pugili professionisti che hanno chiuso la serata. Prima è stato il turno di Gianluigi Valtulini, sostenuto dai tifosi arrivati da Orzinuovi per caricarlo, che ha battuto ai punti dopo sei riprese Alex Mohamad, in un match valido per la categoria super leggeri.

Poi è stato il turno del padrone di casa Nicholas Esposito, sostenuto da un tifo caldissimo. Il pugile di Bonemerse ha battuto ai punti dopo sei riprese l’esperto Javier Escobar, in un incontro appartenente alla categoria super welter.

Per “The Good Boy” un ottimo test in vista dell’importante match a Milano in programma l’8 novembre, quando in palio ci sarà un titolo internazionale. Per prepararsi a questo importante incontro, a fine settembre Esposito andrà ad allenarsi a Tenerife con Giorgio Campanella.

Grazie al successo ottenuto contro Escobar, ora nel curriculum da professionista del pugile di Bonemerse ci sono un totale di 20 vittorie e una sola sconfitta.

Mauro Maffezzoni

