Silvia Corbari è la nuova presidente del Consultorio Ucipem, prende il posto di Mario Mantovani, psicologo e diacono permanente, dopo che quest’ultimo, in carica da 24 anni, ha deciso di non candidarsi più per il ruolo. Confermata come direttrice la dottoressa Maria Grazia Antonioli. Completano il nuovo Consiglio di amministrazione: Sara Beccari, Paolo Emiliani, Maria Grazia Fracassi, Gianluca Galimberti, Cesare Macconi e Giuseppe Ruggeri.

Tra i diversi incarichi, Corbari è stata anche predente dell’Azione Cattolica diocesana.

Attivo dal 1975 inizialmente come realtà di volontariato a sostegno della famiglia, nel corso del tempo il consultorio di via Milano si è accreditato, strutturandosi e assumendo personale specializzato, con psicologi, pedagogisti, ginecologi, ostetriche, assistenti sociali.

Notevole l’incremento della richiesta di consulenze: nel 2003 gli utenti erano 310, nel 2013 1.557, nel 2024 sono stati 2.547. “Da una parte si è sempre più conosciuti e riconosciuti come realtà che lavora a sostegno della famiglia”, ha spiegato la direttrice Antonioli sul portale www.diocesidicremona.it.

“Dall’altra parte c’è un maggior riconoscimento del bisogno da parte delle persone. Ad esempio, vent’anni fa uno non andava dallo psicologo, adesso è molto più frequente. Poi sicuramente la complessità della vita è sempre in aumento e le famiglie si trovano a dover affrontare delle fatiche che prima non c’erano. Senza contare che dopo il Covid c’è stato un ulteriore aumento delle esigenze, soprattutto da parte dei giovani a causa della solitudine e dell’isolamento sociale. Poi facendo molta attività nelle scuole, dove incontriamo ogni anno tra i 2.000 e i 3.000 studenti, c’è un aggancio sempre più precoce. Se le persone sanno che c’è un consultorio che con competenza e gratuità può accogliere tanti bisogni e offrire molti servizi, sono sempre più stimolate a venire».

