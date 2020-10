Sono 175 i nuovi positivi al Covid sul territorio cremonese, ben 8.960 in Lombardia e 31mila a livello nazionale. Numeri che diventano sempre più importanti, così come quello dei morti, che sono 48 in Lombardia e 199 in Italia. Purtroppo ad aumentare di molto, nella nostra regione, sono anche i ricoverati, 343 in più rispetto a ieri, mentre le persone in terapia intensiva crescono di 25 unità.

La situazione peggiore come sempre si rileva a Milano, dove i positivi sono 3.979. Segue la provincia di Monza e Brianza con 988, poi gli 890 di Como, Varese 804, Brescia 460, Pavia 403, Bergamo 349, Lecco 220, Mantova 147, Lodi 133, Sondrio 98.