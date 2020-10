Sono già finiti i weekend al centro commerciale a Castelvetro Piacentino, meta di numerosi cremonesi da quanto in Lombardia ne è stata disposta la chiusura nel fine settimana. Il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, infatti, ha emanato un’ordinanza regionale che prevede misure simili a quelle lombarde per la provincia di Piacenza, tra cui, appunto, la chiusura dei centri commerciali nel weekend, fatti salvo i negozi di alimentari e le farmacie. Il provvedimento entrerà in vigore già a partire da domani, sabato 31 ottobre, ed è stato assunto proprio per evitare fenomeni di “pendolarismo” con il territorio lombardo, cremonese in primis. La presidente della provincia piacentina, oltre che sindaco del capoluogo emiliano, Patrizia Barbieri aveva infatti sollecitato l’adozione di un provvedimento di questo indirizzo. La proposta ha anche incontrato l’assenso dei sindaci del territorio e il parere favorevole del direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Luca Baldino. Oltre che per fermare il flusso soprattutto cremonese e lodigiano, i territorio maggiormente vicini geograficamente con Piacenza e il suo territorio, l’ordinanza tiene conto anche dell’evoluzione dell’andamento epidemiologico in Emilia Romagna e nella stessa provincia di Piacenza.