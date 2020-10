Giovedì 12 novembre, dalle 10.00 alle 12.00, si terrà il seminario ‘Strumenti e metodi per la valutazione e la progettazione acustica di ambienti d’ascolto’ organizzato dal Politecnico. L’incontro, adatto sia agli addetti ai lavori che a un pubblico più ampio, si propone di illustrare le tecniche di indagine e di progetto per l’acustica ambientale musicale. Il Prof. Augusto Sarti e l’Ing. Fabio Antonacci, relatori del seminario, presenteranno tecniche avanzate per la valutazione accurata del comportamento acustico di ambienti di ascolto e una breve panoramica delle tecniche esistenti o in corso di sviluppo per la simulazione predittiva del comportamento acustico dell’ambiente utilizzabili in fase di progetto.

Infine verranno presentati due casi di studio definiti dal Politecnico “di grande interesse e rilievo” per la città di Cremona: l’Auditorium Arvedi, sul quale sono state applicate a posteriori alcune delle tecniche presentate e il Palazzo Magio-Grasselli, nuova sede dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi”, per il quale è in corso di progettazione un recupero acustico-funzionale in presenza di forti vincoli storico-architettonici.

“In questo seminario spiegheremo come caratterizzare l’acustica degli ambienti di ascolto, cercando di offrire una prospettiva leggermente diversa da quella tradizionale, ovvero quella degli esperti in elaborazione di segnali e campi acustici.” anticipa il Prof. Sarti e prosegue “Nello specifico, esamineremo i limiti degli strumenti di modellazione e predizione dell’acustica, e le possibili evoluzioni future degli stessi. Mostreremo poi come ottenere delle valutazioni oggettive sull’acustica ambientale nel caso specifico degli spazi adibiti alla fruizione della musica. Discuteremo infine alcuni casi specifici di ambienti di questo tipo, come l’Auditorium Arvedi, e analizzeremo l’acustica di spazi di elevato valore storico.”

La partecipazione al seminario darà diritto a 2 CFP agli Architetti iscritti all’Ordine. Per partecipare è necessario seguire la procedura di iscrizione online, disponibile al link: https://www.polimi.it/index.php?id=5782&uid=4559 entro lunedì 9 novembre 2020. Il seminario è gratuito, sarà erogato in modalità online utilizzando la piattaforma Teams e ad ogni partecipante verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.