A causa dell’emergenza Covid, gli spettacoli programmati a teatro Ponchielli fino al 24 novembre sono annullati in ottemperanza al decreto Dpcm 24 ottobre 2020 all’art.1, comma 9. E’ possibile pertanto richiedere il rimborso di #2021DestinazioneTauride (28 ottobre), Beethoven Presente! (3 e 4 novembre) e C3- ChiesaCellosCremona (14 novembre), Viaggio in Italia (21 novembre) alla biglietteria del teatro, aperta dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 10.30 alle 15.00, a partire da lunedì 2 novembre e sino a sabato 14 novembre. E’ necessario ai fini del rimborso presentarsi in biglietteria muniti del biglietto dello spettacolo di cui si richiede il rimborso.