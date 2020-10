In base alle disposizioni contenute nel DPCM del 24 ottobre 2020, riguardanti il divieto di svolgimento di sagre, fiere di qualunque genere e di altri eventi analoghi, sono annullate le iniziative commerciali e di intrattenimento organizzate nell’ambito della rassegna Le 4 stagioni di Cremona in programma fino al 24 di novembre. Pertanto, domenica 1 novembre non si terrà in piazza Stradivari “Del Naturale”, organizzato da Aba Lombardia, domenica 8 novembre è annullata “Sapori d’autunno” nell’ambito di Campagna Amica, domenica 15 novembre non si svolgerà “Un tuffo nel passato” a cura di Antiquariato San Rocco e domenica 22 novembre è annullata anche la manifestazione “Le strade del gusto e della bellezza della Lombardia” promossa da Cinzia Miraglio.