Il bollettino di oggi segna +184 nuovi tamponi positivi in provincia di Cremona, su un totale di 8.919 in Regione (su oltre 46mila tamponi eseguiti) con l’area metropolitana di Milano che continua il drammatico trend in ascesa: 3730 nuovi positivi di cui oltre 1500 nel capoluogo. Crescono i ricoveri in terapia intensiva (+22) per un totale di 392 posti occupati e anche quelli ordinari, +335, arrivando quindi a superare quota 4000. I guariti/dimessi in Regione sono arrivati a 96.198 (+2.064), di cui 4.265 dimessi e 91.933 guariti. I decessi arrivano ormai a 17.535 (+73 rispetto a ieri).

31.750 i nuovi casi positivi rilevati a livello nazionale su 215mila tamponi con una crescita delle terapie intensive pari a 97 nuovi ricoverati.

Sempre più probabile il varo di nuove misure restrittive sia a livello nazionale che regionale: oggi alle 18 si è riunito il comitato tecnico scientifico e per domani è atteso un confronto tra Stato e Regioni che potrebbe portare a lockdown mirati. Lunedì poi potrebbe essere varato un nuovo Dpcm.