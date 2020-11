Sono 181, tre meno di ieri, i casi di positività al Covid-19 in provincia di Cremona oggi, mentre sono 8.607 nella regione Lombardia, dove si registrano 54 vittime. A livello nazionale è pari a 29.907 il dato registrato oggi, con 208 decessi e un tasso di positività del 16,3%, ancora in crescita. Soprattutto considerando che oggi sono stati effettuati circa 30mila tamponi in meno rispetto a ieri.

Tra le regioni con il maggior numeri di nuovi contagiati dal coronavirus individuati domina sempre la Lombardia con 8.607, poi Campania 3.860, Toscana 2.379, Lazio 2.351, Veneto 2.300, Piemonte 2.024, Emilia Romagna 1.758. Segue la Sicilia, arrivata a 1.095 casi in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

A livello regionale sono stati processati 39.658 tamponi per una percentuale pari al 21,7. Il dato della terapia intensiva aumenta di 26 unità, raggiungendo quota 418, mentre quello degli altri reparti sale a 213, raggiungendo quota 4.246. Sono 489 i nuovi guariti/dimessi. Milano è la provincia che fa registrare il più alto numero con 3.695 nuovi casi, di cui 1.554 in città. Bergamo 190, Brescia 463, Como 485, Lecco 291, Lodi 138, Mantova 117, Monza e Brianza 1.195 e Varese 1,238.