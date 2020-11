Proseguono i lavori presso la ex Rimorchi Piacenza di via Milano, che andrà a ospitare la nuova sede di Steel Group, azienda specializzata in serramenti e prodotti di design in metallo, attualmente sita a Vescovato.

Gran parte dei vecchi stabilimenti sarà quindi trasformata e rinnovata per diventare la prestigiosa sede dell’attività dell’azienda. I lavori prevedono opere di ripristino e di bonifica, a causa della presenza di amianto. Dunque un restyling completo per un’area industriale storica da tempo in disuso, che in questo modo tornerà a prendere vita.

L’azienda, di fama internazionale, che tra i suoi lavori vanta anche la realizzazione dell’ingresso dello Juventus Stadium, vuole inglobare in un’unica location tutte le sue unità operative, uffici e showroom.