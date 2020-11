Sabato 31 ottobre si è concluso per quest’anno il percorso per il rinnovo dei Comitati di Quartiere. Le votazioni si sono svolte regolarmente, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti: utilizzo della mascherina e rilevazione della temperatura corporea prima di accedere ai seggi. Si è votato per rinnovare il Comitato di Quartiere 15 Bagnara – Battaglione – Gerre Borghi e il Comitato di Quartiere 16 Centro. Nel primo caso si sono recati a votare al seggio del Centro Civico di Bagnara 103 cittadini (51 uomini e 52 donne), mentre a SpazioComune, dove era stato allestito il seggio per il Quartiere 16 i votanti sono stati 163 votanti (78 gli uomini e 85 le donne). Qi di seguiti i risultati di questa ultima tornata di votazioni. Per il Q15 è stato eletto presidente Maurizio Rodolfi, per il Q16 confermato Paolo Marcenaro.

In base al regolamento dei Comitati di Quartiere i Direttivi rimangono in carica 4 anni e sono composti da un numero di membri che va da 6 a 9. In caso di parità di preferenze individuali, risulta eletto o avvantaggiato in graduatoria il candidato più giovane. Viene eletto presidente chi ha conseguito il maggior numero di voti, il secondo eletto svolge le funzioni di vice presidente. Il presidente è inoltre assistito dal segretario dallo stesso individuato tra i componenti del Direttivo.

L’Amministrazione comunale rivolge “un invito a tutti gli eletti a promuovere e a partecipare al progetto biennale di scrittura creativa Storie di Quartiere che prevede la raccolta di racconti, ispirati alla vita quotidiana nei quartieri che possono essere reali o inventati”. Questo concorso è realizzato in collaborazione con Porte Aperte Festival, Centro Fumetto A. Pazienza, Centro Servizi Volontariato Lombardia Sud e il Settore Politiche Educative ha come finalità “la promozione dell’esperienza dei Comitati di Quartiere, lo stimolare e incentivare la partecipazione alla vita della comunità che il quartiere rappresenta, offrire una fotografia della città a partire dalle diverse percezioni che i cittadini hanno e promuovere il senso di appartenenza e di cittadinanza attiva nelle giovani generazioni”.

I percorsi ideati sono tre: uno indirizzato ai bambini/e tra i 6 e gli 11 anni, uno agli adolescenti tra i 12 e i 17 anni ed uno ai giovani a partire dai 18 anni. I partecipanti potranno scrivere i loro racconti e inviarli all’indirizzo e-mail storiediquartiere@comune.cremona.it. Quest’anno il progetto si concluderà il 21 dicembre e successivamente tutti i racconti saranno valutati da una giuria tecnica, che sceglierà i più interessanti per poi realizzare tre piccole pubblicazioni e assegnerà i seguenti premi: tre premi per i 6/11 anni (scuola primaria); tre premi per i 12/17 anni (scuola secondaria di primo e secondo grado); tre premi per i 18/35 anni; un premio alla classe che parteciperà con più racconti inviati.

I RISULTATI

Comitato di Quartiere 15 Bagnara – Battaglione – Gerre Borghi

Maurizio Rodolfi, 60 preferenze

Luciano Losi, 45 preferenze

Antonino Milazzo, 19 preferenze

Elisa Denti, 17 preferenze

Giorgo Coppiardi, 11 preferenze

Gilberto Girardi, 9 preferenze

Comitato di quartiere 16 Centro

Paolo Marcenaro, 52 preferenze

Francesco Puerari, 49 preferenze

Alberto Cappellini, 44 preferenze

Laura Balzarini, 31 preferenze

Massimo Bessi, 31 preferenze

Marialuisa D’ambrosio, 31 preferenze

Bianca Ferrari, 27 preferenze

Ilaria Cavalli, 26 preferenze

Giuseppe Lauritano, 19 preferenze

Vincenzo Montuori, 15 preferenze

Giorgio Medagliani, 14 preferenze

Ilenia Cirrone, 8 preferenze

Roberta Zuccoli, 8 preferenze

Maria Molardi, 7 preferenze

Lorenzo Chieffi, 5 preferenze

Maurizio Camoni, 5 preferenze

Alberto Terreni, 3 preferenze

Laura Maccagni, 3 preferenze

Lucio Ambrosio, 2 preferenze