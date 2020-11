Calano i nuovi contagi ma a fronte di un numero inferiore di tamponi effettuati: a Cremona nelle ultime 24 ore si sono registrati 10 positivi (181 ieri), mentre in Lombardia se ne sono registrati 5.278, contro gli 8.607 di domenica. Anche a livello nazionale i numeri sono in calo: 22.253 (ieri 29.907), secondo il bollettino del ministero della Salute, ma con soli 135.731 tamponi (ieri 183.457), oltre 47mila test in meno; l’incremento delle vittime è di 233 in 24 ore, in aumento rispetto ai 208 di ieri. Anche in Lombardia si sono fatti meno test: 21.324 contro 35.285, con un rapporto tra tamponi effettuati e positivi riscontrati del 21,9%. 46 le vittime nella Regione.

Crescono intanto i pazienti in terapia intensiva in Italia, superando i 2mila e sono ora 2.022, in aumento di 83 rispetto a ieri, secondo i dati del ministero della Salute. I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 238, per un numero complessivo di 19.840. Rimane stabile al livello massimo raggiunto ieri il rapporto positivi-tamponi: nelle ultime 24 ore la percentuale è risultata sempre del 16,3%. Guardando alla Lombardia, si contano 133 nuovi ricoverati e 11 in terapia intensiva.

Analizzando i numeri delle province lombarde, a Milano sono 2.242, Brescia 251, a Como 733, a Lecco 197, a Lodi 29, a Mantova 9, a Monza e Brianza 879, a Pavia 89, a Sondrio 13, a Varese 486.