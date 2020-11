In ottemperanza a quanto disposto Dpcm del 24 ottobre 2020, per limitare gli spostamenti delle persone ed assembramenti, Linea Gestioni ha disposto che da martedì 3 novembre gli accessi ai centri di raccolta e piattaforme saranno contingentati in base alle dimensioni dell’area. In particolare l’operatore farà accedere i cittadini utilizzando il cancello di ingresso o la sbarra di accesso, laddove presente, come varco. Solo dopo che gli utenti avranno terminato le operazioni di scarico, potranno accedere i successivi. All’interno delle aree verrà fatto rispettare l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e il distanziamento fisico.