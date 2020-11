La grave emergenza sanitaria in atto e le conseguenti disposizioni previste dal Governo hanno decretato lo stop delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona in presenza, previste dal 3 al 5 dicembre prossimo. Una scelta obbligata, che nelle sue dimensioni, con l’ultimo Dpcm, ha purtroppo superato tutte le misure antiCovid già predisposte da CremonaFiere per poter svolgere la rassegna in sicurezza.

Un appuntamento in presenza rimandato al prossimo anno, ma la rassegna si terrà ugualmente proponendo un ricco calendario di convegni online che si snoderanno durante i tre giorni previsti (il programma è disponibile sul sito www.cremonafiere.it) a cui si aggiunge una proposta molto innovativa, caratterizzata dalla mostra zootecnica realizzata con riprese video ad hoc presso gli allevamenti che con forza ne avevano sollecitato l’organizzazione in presenza, qualora fosse stato possibile, per assistere alla sfilata dei migliori soggetti di razza Holstein, Red Holstein, Bruna e Jersey.

Le riprese video daranno vita a un filmato in cui da remoto, sui canali social e su Youtube, nei giorni immediatamente successivi il 5 dicembre sarà possibile assistere alla sfilata dei soggetti in gara, che saranno valutati da due giudici internazionali designati cui spetterà il compito di assegnare il titolo di campionessa alla bovina che più delle altre risponderà ai requisiti morfologici richiesti.

“In un momento tanto complesso e difficile come quello che stiamo vivendo – dichiara il presidente di CremonaFiere, Roberto Biloni – la Fiera non solo era chiamata ad un approccio responsabile, ma soprattutto a far sentire la sua presenza al fianco degli allevatori e a consolidare proprio per la gravità del momento il suo ruolo di riferimento unico e insostituibile di un settore trainante della nostra economia, che ha continuato a produrre quando tutto il Paese nella primavera scorsa si è fermato e continuerà a farlo senza rallentamenti anche in queste settimane di nuove restrizioni, garantendo il regolare approvvigionamento degli alimenti”.

Responsabilità, continuità, vicinanza, supporto. Per il presidente Biloni le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona sono tutto questo e questo per il comparto e l’intera filiera deve essere una certezza. “Noi poniamo l’allevatore al centro della nostra attività e delle nostre iniziative che seguono il filone dell’innovazione e del rinnovamento – sottolinea ancora Biloni – Il percorso che abbiamo intrapreso e che punta a una sempre maggiore valorizzazione della professionalità degli allevatori, tradotto in produzioni sicure e qualitativamente ineccepibili, si concretizza anche attraverso il coinvolgimento da parte nostra di importanti Istituti di ricerca come il Crea, prestigiose Università come la Cattolica di Piacenza e il Politecnico di Milano, a cui si aggiungono le Associazioni di riferimento del settore. Non è un caso che CremonaFiere sia inserita nel Piano di promozione del made in Italy elaborato dal ministero dello Sviluppo economico e che in collaborazione con l’Italian Trade Agency stia portando avanti le attività di internazionalizzazione coinvolgendo numerosi buyer esteri. Quindi, se le modalità devono subire giocoforza un cambiamento, nulla muterà nella garanzia che le aziende agroalimentari del territorio continueranno ad avere per sfruttare una vetrina di assoluto rilievo come sono le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona”.