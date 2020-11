Stamattina, martedì 3 novembre, il pittore e fotografo Salvo Liuzzi ha consegnato la fotografia del Torrazzo tricolore sotto la pioggia, scattata lo scorso aprile, al Direttore Generale dell’ASST di Cremona Giuseppe Rossi. “Un dono prezioso, un simbolo della ferita di Cremona per non dimenticare e alimentare la speranza”, come fanno sapere dalla stessa ASST. L’immagine verrà esposta in modo permanete nell’atrio dell’Ospedale di Cremona.