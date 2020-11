L’Associazione culturale ‘Gli ex dell’Aselli’, come di consueto, promuove per l’anno 2020 l’elargizione di sei borse di studio intitolate a Franco Maffezzoni, Manuela Pivetta e Marta Parpanesi, ex studenti del liceo scientifico G. Aselli di Cremona. Tutta la documentazione (statuti, bandi e domande) è scaricabile dal sito del liceo Aselli : www.liceaaselli.edu.it. La scadenza dei termini di presentazione delle domande è il 5 dicembre 2020. “La tradizione di erogare le borse di studio annuali deve essere rispettata anche e soprattutto in questo periodo impegnativo per il mondo della scuola e della cultura, ed è un mezzo sicuro e tangibile di una realtà associativa cittadina attenta e sensibile al mondo giovanile” commentano i promotori.