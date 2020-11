Sono 152 i casi di positività al Covid-19 in provincia di Cremona oggi per un totale di 43.716 tamponi processati per una percentuale pari al 17,7%. 7.758 i nuovi positivi in regione Lombardia, di cui 284 debolmente positivi e 67 a seguito di test sierologico. 32 i nuovi ricoverati in terapia intensiva, che raggiunge quota 507, mentre i ricoverati negli altri reparti sono 278, per un totale di 5.018. 96 i decessi. La provincia di Milano registra il più alto numero di contagi a livello provinciale con 3.613 casi, di cui 1.726 in città; Bergamo 240, Brescia 587, Como 457, Lecco 230, Lodi 129, Mantova 188, Monza e Brianza 898, Pavia 314, Sondrio 135 e Varese 607. I guariti/dimessi sono un totale complessivo di 101.610 (+1.495), di cui 5.169 dimessi e 96.441 guariti. In Italia sono stati registrati 30.550 nuovi casi di positività al covid su 211.821 tamponi effettuati. Sono invece 352 le persone decedute e 67 pazienti in più ricoverati nei reparti di terapia intensiva.