Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è intervenuto, attraverso una nota, per “fare chiarezza” in merito all’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm che, sottolinea Fontana, “regolamenta le azioni per il contenimento del Covid, territorio per territorio, sulla base di 21 indicatori tecnici analizzati dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale”. “Ora – spiega il governatore – è un’ordinanza del Ministero della Salute, non dell’amministrazione regionale, che, sempre sulla base della valutazione dei dati da parte del Cts, deve stabilire in quale fascia si trovi ogni Regione: Gialla, Arancione o Rossa, con i conseguenti diversi livelli restrittivi”.