Stanno procedendo i lavori di ammodernamento del Pronto Soccorso all’ospedale di Cremona, avviati in estate con fondi regionali, al fine di consentire una divisione netta dei percorsi “No Covid” dai percorsi “Covid”. La superficie è in corso di ampliamento e vengono aggiunti nuovi locali. Le due aree saranno separate dalla ‘camera calda’. L’aggiornamento sui lavori in corso è stato dato dall’Asst. Stando agli ultimi dati diffuso (riferiti a lunedì scorso) sono 74 i pazienti Covid in ospedale su un totale di 267 persone ricoverate.