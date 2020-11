Già superate le 100 iscrizioni per poter partecipare all’iniziativa promossa dall’associazione Bi.Genitori denominata ‘Disegna il tuo Natale’ e rivolta ai bambini del territorio. Il direttivo dell’Associazione ha voluto ancora una volta coinvolgere i bambini da zero a 13 anni che si ritrovano a dover affrontare questo periodo d’emergenza, senza poter svolgere le loro normali attività.

“L’impegno che chiediamo a tutti i bambini, è di realizzare un disegno che parla del Natale” spiegano i promotori. “Grazie al sostegno e alla collaborazione di alcune aziende del nostro territorio, ci sarà un’estrazione finale con più di 100 regali in palio, ma il più atteso di tutti sarà il super premio finale la nuovissima Play Station 5 che l’associazione è riuscita ad ottenere grazie al regalo della Sapiens Lavoro Spa ed alla preziosa collaborazione di Sony Italia”.

La partecipazione è gratuità, ma è necessario iscriversi sezione dedicata sulla pagina: ww.bigenitori.it. Ci sarà poi tempo tempo fino al 23 dicembre per consegnare i propri lavori. Per ragioni logistiche ed organizzative si accettano tutte le iscrizioni in arrivo in un raggio di circa 100Km dalla nostra sede legale di Piadena.