Nuovo record di positivi registrati in un giorno in Lombardia. Oggi ci sono stati 9.934 casi di coronavirus e 131 morti. Dall’inizio dell’epidemia i decessi sono stati 18.118. I tamponi effettuati sono stati 46.401, per un totale di 3.172.359. Il rapporto è pari al 21,4%. Ieri, a fronte di 41.544 tamponi, c’erano stati 8.822 casi e 139 morti. Salgono i contagi anche nelle singole province: Cremona registra 237 nuovi positivi. Milano è sempre la più alta con 4.296 nuovi casi, di cui 1.763 solo in città; Bergamo 362, Brescia 569, Como 941, Lecco 338, Lodi 103, Mantova 254, Monza e Brianza 968, Pavia 408, Sondrio 94 e Varese 1.124. In regione ci sono 48 ricoverati in più nelle terapie intensive, che arrivano a quota 570, mentre sono 245 i ricoverati negli altri reparti, per un totale di 5.563.I guariti/dimessi sono complessivamente 107.463 (+4.961), di cui 5.651 dimessi e 101.812 guariti. In Italia i nuovi casi di coronavirus sono 37.809 su 234.245 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati registrati altri 446 morti, che portano il totale delle vittime a 40.638 dall’inizio dell’emergenza. In terapia intensiva ci sono 2.515 ricoverati, con un incremento rispetto a ieri di 124 persone. Cresce il numero dei guariti che ora sale a 322.925 (+10.586), mentre gli attualmente positivi sono 499.118 (+26.770).