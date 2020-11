Non vuole abbandonare il suo negozio, in via Bergamo. Così Mirko Miglioli, titolare di Strike Outlet, ha voluto lanciare un messaggio con una piccola protesta: ha posizionato una brandina nella vetrina del suo negozio e ha deciso che dormirà e mangerà lì. “Voglio lanciare un segnale positivo ai colleghi commercianti” ha detto. “Voglio dire loro che in questo momento non dobbiamo mollare”.