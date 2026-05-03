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Cronaca

Domenica di incendi, l'ultimo in tangenziale sulla scarpata di via Sesto

Probabilmente un mozzicone di sigaretta gettato dal finestrino ha innescato il focolaio, facilitato dall'erba secca, prontamente spento dai vigili del fuoco.

La scarpata della tangenziale annerita dalle fiamme
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Incendi di sterpaglie e piumini in diverse zone della provincia hanno tenuto impegnati i Vigili del Fuoco nella giornata di domenica.

Il 115 è intervenuto in mattinata a Sommo con Porto (San Daniele Po); nel primo pomeriggio a Crema e Gussola e attorno alle 18 anche a Cremona, dove le fiamme rischiavano di avvicinarsi pericolosamente alla tangenziale, nel tratto di via Monviso, sviluppandosi sulla scarpata in prossimità del ponte di via Sesto. Probabilmente un mozzicone di sigaretta gettato dal finestrino ha innescato il focolaio, facilitato dall’erba secca, prontamente spento dai vigili del fuoco.

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