Centrodestra per Soncino, Gallina punta su infrastrutture e valorizzazione turistica

Domenica intensa di campagna elettorale per la lista del centrodestra che schiera a candidato sindaco l’attuale primo cittadino Gabriele Gallina, sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Popolari, che oggi ha presentato il suo gruppo nel borgo e nella frazione Isengo.

Il programma amministrativo rivendica con forza il lavoro svolto e traccia la rotta per il quinquennio 2026-2031. La sua visione è strutturata su interventi di ampio respiro che spaziano dalla sanità alla messa in sicurezza del territorio. In ambito socio-sanitario, il fiore all’occhiello è il completamento della riqualificazione dell’ex Ospedale Santo Spirito, dove l’obiettivo dichiarato è l’attivazione di un Centro Residenziale Hospice, un servizio fondamentale per il supporto al fine vita che si andrebbe ad aggiungere all’Ospedale di Comunità già avviato.

La continuità di Gallina passa anche per le grandi opere infrastrutturali: il completamento della pista ciclopedonale verso Villacampagna e la realizzazione della complessa rotatoria in località “Casello” a Gallignano, un intervento da un milione di euro atteso per mettere in sicurezza uno dei nodi viabilistici più critici.

La sicurezza rappresenta un altro pilastro del programma del centrodestra, con la volontà di completare la copertura dei varchi elettronici per il controllo delle targhe e di concretizzare il progetto “Zona Industriale Sicura”, che prevede una sinergia tra pubblico e privato per garantire videosorveglianza e vigilanza notturna nelle aree produttive.

Sul piano culturale, Gallina punta sulla valorizzazione del patrimonio monumentale, forte di un finanziamento ministeriale straordinario di 6 milioni di euro destinato al restauro conservativo della Rocca Sforzesca e della Cerchia Muraria.

Sul fronte dei servizi, il centrodestra punta alla riqualificazione della piscina comunale dopo che negli scorsi mandati sono stati rifatti la copertura e gli spogliatoi e in collaborazione con il gestore la riqualificazione energetica. Ora tocca alla struttura natatoria vera e propria interessata da un progetto di radicale intervento già commissionato e di prossima disponibilità (rifacimento piano vasca, nuova copertura scorrevole e riqualificazione degli impianti) per un importo di circa € 2.000.000.

In merito alla Cultura, il programma intende proseguire su cinque filoni principali, con un forte accento sulla contemporaneità e sulla valorizzazione dell’archivio storico e documentaristico. Una novità rilevante riguarda la promozione di un’arte inclusiva che offra una vetrina alle opere di artisti diversamente abili in spazi senza barriere. Per il prossimo mandato, l’amministrazione si pone l’obiettivo ambizioso di organizzare una mostra di carattere internazionale.

È stata inoltre risolta la gestione delle sale della Filanda attraverso un accordo con l’associazione Castrum Soncini e si prevede l’installazione di un nuovo ascensore per superare le barriere architettoniche della sala convegni. La biblioteca viene invece potenziata come centro culturale polifunzionale, ampliando le collezioni con giochi in scatola e testi in formato accessibile per lettori con disturbi dell’apprendimento o fragilità visive, puntando a mantenere il titolo di “Città che legge”.

Per quanto riguarda il Turismo, il Borgo punta a consolidare il riconoscimento di Infopoint regionale modulando gli orari di apertura della Rocca anche in fasce pomeridiane infrasettimanali per intercettare meglio i flussi dei visitatori. La strategia di promozione si sposterà sempre più sui canali social, come la pagina Instagram dedicata, e sulla collaborazione con blogger e riviste di settore per raggiungere un pubblico vasto senza gravare sulle risorse economiche dell’ente.

Oltre al restauro delle piastre viarie del centro storico, il programma prevede azioni di marketing territoriale diversificate, che spaziano dal turismo ambientale a quello enogastronomico, continuando a supportare il circuito museale che comprende il Museo della Stampa, il Museo della Seta, il Museo di Arte contemporanea del Bosco Urbano e il Museo Aquaria.

Infine, il Percorso Vita rappresenta un obiettivo di completamento per la valorizzazione del “Bosco Urbano”, ma i continui atti vandalici hanno indotto l’amministrazione a decidere che prima della posa delle attrezzature sportive, sia operativo un sistema di videosorveglianza oltre al potenziamento dell’illuminazione su tutto il percorso del bosco.

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