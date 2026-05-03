Juvi, la stagione si chiude ad Avellino. L'addio di Bechi: "È stata la mia ultima partita"

Si chiude ad Avellino la stagione della Ferraroni Juvi Cremona, al termine di una partita combattuta per oltre trenta minuti e poi scivolata via nell’ultimo quarto. L’81-75 del PalaDelMauro mette fine al percorso dei gigliati nei play-in e segna anche l’ultima gara in panchina per Luca Bechi, che nel post partita annuncia l’addio: “Oggi è stata la mia ultima partita alla Juvi. Credo che il mio percorso sia compiuto. Tre anni eccezionali, con traguardi impensabili. Lascio la squadra nel momento più alto della sua storia“.

La gara si apre con Avellino avanti 4-0, ma la risposta della Juvi è immediata e concreta: un parziale di 10-0 ribalta subito l’inerzia. Garrett si prende la scena nel primo quarto, chiuso sul 24-24 con 11 punti personali. Anche nel secondo periodo Cremona resta lucida. La tripla di Garrett vale il nuovo vantaggio, poi la partita si fa più fisica e meno fluida. Avellino prova a cambiare ritmo con Grande e Lewis, ma la Juvi tiene e all’intervallo è avanti 42-45.

Nel terzo quarto i gigliati trovano il massimo vantaggio sul +9 con Allen e Allinei, ma Avellino risponde subito. Francis e Grande riportano i padroni di casa a contatto, in un equilibrio che regge fino all’ultima pausa, con Cremona ancora avanti 57-61. L’ultimo periodo è quello decisivo. Avellino alza l’intensità difensiva, sporca i possessi e costringe la Juvi a perdere ritmo. Le palle perse aumentano, saranno 12 nella ripresa, e l’attacco si inceppa. I padroni di casa ne approfittano, trovando il sorpasso con Pini e Lewis.

Cremona resta in partita fino al finale, tornando anche a -1 con Panni e Allinei, ma negli ultimi possessi è ancora Francis a fare la differenza, chiudendo di fatto la gara. Alla Juvi non bastano i 18 punti di Garrett, i 16 di Allen e i 13 di Panni. Dall’altra parte è decisivo Francis con 34 punti.

“Faccio i complimenti ad Avellino. L’energia e l’aggressività hanno cambiato l’inerzia della partita – ha aggiunto coach nella conferenza post partita -. Abbiamo fatto fatica nel secondo tempo, abbiamo fatto 45 punti nel primo e solo 30 nel secondo. La fisicità degli avversari ci ha messo in difficoltà”.

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