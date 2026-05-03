Problemi all'illuminazione in via Giordano: semafori spenti all'incrocio con via del Sale

Semafori spenti per buona parte della giornata in via Giordano, all’incrocio con via del Sale e via Cadore, uno dei nodi nevralgici della viabilità in zona sud di Cremona.

Fortunatamente il traffico veicolare ridotto della giornata festiva non ha provocato gravi problemi, ma come noto questa interserzione è interessata da migliaia di transiti al giorno nelle giornate lavorative e i semafori che regolano anche il passaggo dei pedoni, sono fondamentali per garantire sicurezza.

Sempre nella stessa via, in varie zone, si sono verificate interruzioni di corrente nelle abitazioni, ad esempio all’altezza dell’ex oratorio di San Pietro, ma non è noto se i due disservizi siano collegati.

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