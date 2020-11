Sono 99 i nuovi casi di coronavirus accertati da Regione Lombardia in provincia di Cremona. In Regione calano i nuovi casi nelle ultime 24 ore: sono 6.318 rispetto agli 11.489 di ieri: 38.188 i tamponi effettuati (16,5%). Aumentano però i decessi, 117 (ieri erano stati 108).

Il territorio più colpito rimane Milano (2.956, di cui 1.204 in città), seguito da Monza e Brianza (877) e Varese (620). Aumentano i guariti o dimessi (+1.420), così come i ricoverati (+412) e quelli in terapia intensiva (+40).

In Italia sono 32.616 i nuovi casi di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore (7.195 in meno rispetto a ieri), mentre le vittime sono 331 (94 in meno rispetto a ieri). Sono stati 191.144 i nuovi tamponi effettuati, circa 40mila in meno con una percentuale di positivi del 17%.