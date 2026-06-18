Maturità al via: è il giorno della prima prova scritta per gli studenti cremonesi
Tra emozione, tensione e aspettative, prende il via l’esame che segna il passaggio verso università, lavoro e nuove sfide
E’ il giorno della maturità per circa 2.700 studenti cremonesi, chiamati ad affrontare la prima prova scritta di italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Dalle 8.30 di questa mattina i maturandi sono tornati tra i banchi per dare il via all’esame che conclude il percorso scolastico.
L’esame 2026 conferma le due prove scritte nazionali – italiano e materia caratterizzante dell’indirizzo – seguite dal colloquio orale. Tra le novità introdotte quest’anno, l’orale sarà incentrato su quattro discipline individuate dal Ministero e comunicate in anticipo agli studenti.
Per migliaia di ragazze e ragazzi cremonesi si tratta di una giornata carica di tensione, aspettative e speranze. Dopo mesi di preparazione, la prima prova rappresenta il tradizionale banco di prova che apre ufficialmente l’esame di maturità, un passaggio simbolico verso il futuro tra università, lavoro e nuovi percorsi di vita.
Domani, martedì, sarà invece la volta della seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo di studio, mentre nelle prossime settimane prenderanno il via i colloqui orali davanti alle commissioni d’esame