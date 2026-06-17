Report Caritas, Galletti: “Contro la povertà, misure strutturali e scelte chiare”

“Il nuovo report di Caritas Italiana, insieme ai dati che emergono anche dal territorio cremonese, ci consegna un quadro che non può lasciarci indifferenti: la povertà è sempre più una condizione strutturale, persistente e diffusa. Crescono le situazioni di disagio cronico, aumentano gli anziani in difficoltà e sempre più persone, pur lavorando, faticano a sostenere il costo della vita”.

Così Roberto Galletti, segretario del Pd di Cremona, commenta i dati emersi dallo studio.

“Siamo di fronte”, scrive Galletti, “non soltanto a un problema economico o assistenziale, ma a una questione sociale e democratica. Quando il lavoro non basta più a garantire una vita dignitosa e quando le fragilità si consolidano, viene messa alla prova la coesione stessa delle nostre comunità.

Anche a Cremona queste tendenze continuano, nonostante il lavoro costante e l’impegno importante del Comune di Cremona che ha rappresentato in questi anni un punto di riferimento fondamentale nella costruzione di risposte sociali e di prossimità. È un impegno che va riconosciuto, ma che da solo non può essere sufficiente: di fronte a un fenomeno così ampio e strutturale è necessario che tutte le istituzioni facciano la propria parte, in modo coordinato e responsabile.

In questo quadro, appare sempre più evidente l’insufficienza delle risposte messe in campo dal Governo centrale, che finora non ha dato segnali adeguati rispetto alla profondità della crisi sociale in atto. Di fronte all’aumento delle disuguaglianze, alla precarietà del lavoro e alla fatica quotidiana di tante famiglie, servirebbero misure strutturali e investimenti coraggiosi, mentre troppo spesso abbiamo visto interventi parziali, discontinui o del tutto inadeguati.

Il lavoro della Caritas, a livello nazionale e locale, è prezioso non solo per il sostegno concreto che offre, ma anche perché richiama tutti a una responsabilità collettiva. Questi dati chiedono politiche pubbliche all’altezza: contrasto alla precarietà, sostegno ai redditi, diritto alla casa, servizi accessibili, attenzione agli anziani soli e investimenti educativi”.

“Per il Partito Democratico di Cremona”, conclude il segretario, “il contrasto alla povertà deve restare una priorità concreta. Servono scelte chiare e continuative, capaci di mettere al centro la dignità delle persone, la giustizia sociale e la coesione della comunità”.

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