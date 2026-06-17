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Cronaca

Tra incognite ed emozione, si apre la “notte prima degli esami”: la voce dei maturandi

di Andrea Colla

Per oltre 2600 studenti cremonesi si aprono domani gli esami di maturità: come la trascorreranno?

L'emozione dei maturandi, nel servizio di CR1
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Ci sono momenti nella vita che restano impressi nella memoria di tutti, anche a distanza di anni.
Tra questi, un posto d’onore è occupato sicuramente dalla notte prima degli esami di maturità: un momento carico di incognite e interrogativi sulla prima vera prova che chiude il percorso scolastico e ne apre uno del tutto nuovo, ancora da scoprire.

È la notte trascorsa tra gli ultimi ripassi e le lunghe chiacchierate con amici e compagni di classe; la notte di “giovani attori, di pizze fredde e di canzoni”, come cantava Antonello Venditti nel celebre brano del 1984.

Per oltre 2.600 studenti cremonesi questa sarà la “loro” notte prima degli esami. Come la trascorreranno? Abbiamo raccolto la voce e le emozioni di alcuni giovani maturandi.

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