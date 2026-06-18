Fiume Po verso il record di secca: livello idrometrico a -8 metri

E’ emergenza siccità per il fiume Po, che in questi giorni sta registrando livelli eccezionalmente bassi: all’idrometro di Cremona, ha raggiunto quota -8 metri rispetto allo zero idrometrico, con oscillazioni in positivo e in negativo. Un valore che si avvicina al record storico di -8,58 metri registrato durante la drammatica siccità del 2022.

L’assenza di precipitazioni significative negli ultimi mesi, unita alle temperature già elevate e allo scarso apporto di acqua proveniente dalle montagne, sta mettendo a dura prova il principale corso d’acqua italiano, che è ora costellato di ampie distese di sabbia e ghiaia, mentre in diversi punti la larghezza del corso d’acqua si è ridotta sensibilmente.

Grande attenzione quindi da parte di Aipo e dell’Autorità di bacino distrettuale, che monitorano settimanalmente la situazione attraverso un apposito osservatorio. Emerge una anomalia termica persistente, con valori oltre la media stagionale, che indice negativamente sulla disponibilità di risorsa idrica.

Preoccupazione anche da parte del mondo agricolo, in quanto il grande fiume rappresenta una risorsa fondamentale per l’irrigazione delle campagne della Pianura Padana.

A preoccupare non è soltanto il livello attuale, ma soprattutto la tendenza. Se nelle prossime settimane non arriveranno precipitazioni consistenti sulle Alpi e sull’intero bacino del Po, come sembrerebbe dalle previsioni, il deficit idrico potrebbe aggravarsi ulteriormente proprio all’inizio della stagione estiva, quando la richiesta d’acqua da parte dell’agricoltura raggiunge i livelli più elevati.

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