La Regione Lombardia vieta anche per l’anno campagna 2020/2021 l’impiego dei fanghi da depurazione per uso agronomico in 167 comuni del territorio. Lo fa con un decreto che autorizza l’impiego dei fanghi per uso agronomico solo su terreni non localizzati in comuni in cui la produzione di effluenti da allevamento, dovuta al carico zootecnico, superi il limite fissato dalla Direttiva nitrati e dalla norma regionale di settore (170 kg N/ha/anno per le zone vulnerabili; 340 kg N/ha/anno per le zone non vulnerabili).

“La Lombardia predilige la materia organica per la concimazione dei campi” dice l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi. “Per questo nei comuni dove esistono allevamenti che nel loro complesso producono un quantitativo di effluenti che supera il fabbisogno di azoto delle colture vietiamo l’utilizzo dei fanghi” spiega Rolfi.

In questo modo l’agricoltura lombarda “è sempre più green e attenta alla sostenibilità dei cicli produttivi. Così Regione vuole difendere una delle pianure più fertili al mondo, che rappresenta un patrimonio inestimabile per la produzione agroalimentare. I fanghi eventualmente devono essere considerati come integrativi e non sostitutivi della materia organica”.

COMUNI IN ZONA VULNERABILE E NON VOLUNERABILE – I comuni nei quali sarà vietato l’impiego dei fanghi di depurazione saranno 167; si tratta di 158 i comuni in Zona vulnerabile e di 9 comuni in Zona non vulnerabile. In particolare, focalizzando l’analisi sulle Zone vulnerabili ai nitrati, i comuni interessati sono ubicati in gran parte delle aree agricole di pianura delle province di Bergamo e Brescia, nella parte sudoccidentale e nordoccidentale della provincia di Mantova (al confine con la provincia di Brescia), nel settore settentrionale della provincia di Cremona e in alcuni comuni della provincia di Lodi.

I COMUNI INTERESSATI AL PROVVEDIMENTO NEL CREMONESE – (43 comuni): Agnadello, Bagnolo Cremasco, Camisano, Capergnanica, Cappella Cantone, Capralba, Casale Cremasco – Vidolasco, Casaletto Ceredano, Casaletto Di Sopra, Casaletto Vaprio, Castel Gabbiano, Castelleone, Chieve, Cremosano, Crotta d’Adda, Cumignano Sul Naviglio, Dovera, Formigara, Gombito, Izano, Malagnino, Monte Cremasco, Moscazzano, Palazzo Pignano, Pandino, Pessina Cremonese, Pieve San Giacomo, Pizzighettone, Quintano, Ricengo, Ripalta Guerina, Rivolta d’Adda, Romanengo, San Bassano, Sergnano, Soncino, Spino d’Adda, Stagno Lombardo, Ticengo, Trescore Cremasco, Trigolo, Vescovato.