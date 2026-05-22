Parcheggi e sicurezza stradale: assemblea pubblica per i residenti di via Battaglione

Si è svolta nella serata di giovedì 21 maggio al Centro Sociale di via Bagnara l’assemblea pubblica dedicata ai residenti di via Battaglione, promossa dal Comune di Cremona e dal Quartiere 15 Bagnara-Battaglione-Gerre Borghi.

All’incontro hanno partecipato circa 25 persone per un confronto con l’Amministrazione comunale su diversi temi, in particolare la necessità di parcheggi e la sicurezza stradale, questioni particolarmente sentite nel quartiere. L’incontro si è inserito nel percorso di ascolto e partecipazione che l’Amministrazione comunale sta portando avanti con l’obiettivo di dare risposte efficaci partendo dai bisogni delle persone.

Erano presenti all’assemblea la vicesindaca Francesca Romagnoli, l’assessore alla Viabilità Luca Zanacchi e l’assessore alla Sicurezza Santo Canale con la vice comandante della Polizia Locale Sonia Bernardi per ascoltare le segnalazioni e le proposte avanzate dai residenti. Nel corso della serata è emersa la volontà condivisa di proseguire il dialogo tra cittadini e Comune per individuare soluzioni e migliorare la vivibilità della zona. Un punto chiave è stata l’attenzione alla gestione della sosta, alla sicurezza dei pedoni e alla moderazione del traffico.

«Questi incontri rappresentano un momento fondamentale di ascolto e confronto diretto con i cittadini – dichiara la vicesindaca Francesca Romagnoli con delega ai Quartieri e alle Reti di Comunità -. Come Amministrazione crediamo molto nel lavoro di prossimità e nella presenza costante nei quartieri, perché solo partendo dai bisogni reali delle persone è possibile costruire risposte concrete ed efficaci. Le reti di comunità e i quartieri sono uno strumento prezioso per rafforzare il dialogo tra istituzioni e territorio e per affrontare insieme le criticità, valorizzando la partecipazione e il senso di comunità».

L’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi commenta: «L’incontro con i residenti di via Battaglione è stato molto utile perché ha permesso di approfondire alcune criticità legate alla viabilità e alla sosta direttamente insieme ai cittadini, raccogliendo osservazioni e proposte concrete.

Alcune questioni emerse durante la serata potranno trovare risposte nel breve-medio periodo, mentre altre saranno sottoposte agli uffici tecnici comunali per valutarne la fattibilità e individuare possibili soluzioni. Nel corso del confronto si è inoltre ragionato sulla possibilità di mettere in campo ulteriori presidi e interventi utili a rallentare la velocità dei veicoli in via Battaglione, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e tutelare maggiormente pedoni e residenti».

L’assessore alla Sicurezza Santo Canale evidenzia: «Il confronto con i cittadini è stato importante perché ha consentito di raccogliere segnalazioni puntuali e valutare possibili accorgimenti utili a ridurre la pericolosità della strada e ad aumentare la sicurezza per pedoni, ciclisti e residenti.

Nei primi mesi del 2026 il Comando di Polizia Locale ha eseguito 136 interventi di varia natura: controllo del territorio, controllo dei parchi e dei giardini, controlli anagrafici e anche attività al punto di ascolto oltre a quelle legate al Codice della Strada. Come Polizia Locale continueremo a monitorare la situazione, lavorando in sinergia con gli uffici competenti per individuare interventi e strumenti che possano migliorare la sicurezza stradale e la qualità della vita dei cittadini del quartiere».

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