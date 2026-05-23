Cremonese, le possibili scelte di mister Giampaolo per la sfida contro il Como

La Cremonese è pronta a giocarsi tutto negli ultimi 90 minuti di campionato. La missione dei grigiorossi è quella di tentare di conquistare punti contro il quotatissimo Como. Ma la salvezza non dipenderà solamente dal risultato del match in programma allo stadio Zini, ma anche da un eventuale passo falso del Lecce, impegnato tra le mura amiche contro un Genoa già salvo.

L’impressione è che il tecnico grigiorosso Marco Giampaolo non abba intenzione di cambiare troppo l’undici iniziale, rispetto all’ultima gara disputata, conclusasi con un successo sul campo dell’Udinese.

Per quanto riguarda la probabile formazione della Cremonese per l’ultima di campionato, il sistema di gioco di partenza dovrebbe essere ancora un 3-5-2, considerata la pesante assenza di Baschirotto nella retroguardia. Davanti al portiere Audero, i tre centrali difensivi titolari dovrebbero essere Terracciano, Bianchetti e Luperto.

Sulle fasce, mentre a sinistra è quasi certo l’impiego di Pezzella, a destra le alternative a disposizione dell’allenatore sono addirittura tre, con Barbieri che sembra essere in leggero vantaggio rispetto a Floriani Mussolini e Zerbin.

A centrocampo, Grassi si dovrebbe piazzare ancora davanti alla difesa in cabina di regia, con Thorsby mezzala destra e uno tra Maleh e Vandeputte ad agire da mezzala sinistra. In attacco, invece, appare scontato l’utilizzo dal primo minuto della coppia di bomber grigiorossi composta dall’inglese Vardy e da Bonazzoli.

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