La Lega di Cremona, attraverso la Segreteria Provinciale e Cittadina, annuncia un ODG nel quale chiede che anche il Comune di Cremona metta in campo alcuni strumenti immediati a sostegno del tessuto economico della città e dei cittadini che si trovano a dover fare i conti con le regole imposte dall’ultimo DPCM.

Un modo per mostrarsi “vicina alle attività commerciali colpite dal nuovo lockdown”, come si legge in una nota. “L’ODG – fanno sapere ancora dal Carroccio – che porteremo in Consiglio Comunale è finalizzato ad impegnare l’amministrazione nel dare risposte rapide e concrete”.

In particolare si chiederà l’adozione di un nuovo bando bonus affitti con contributo a fondo perduto esteso a tutti i negozi colpiti dalle restrizioni di attività o dalla chiusura temporanea. “Le imprese – sottolineano i leghisti – cittadine necessitano ora di ulteriori misure immediate e concrete per sostenere i costi fissi di affitto attraverso l’apertura di un nuovo bando”.

La Lega vorrebbe anche l’aumento delle fasce di transito nelle ZTL durante il giorno, atto a favorire il servizio di asporto e la vendita diretta di ristoranti ed esercizi commerciali. E’ necessario “aumentare le possibilità di vendita delle attività, con la consapevolezza che questo nuovo lockdown causa alle attività di ristorazione in particolare e alla filiera agroalimentare ingenti danni”.

Parcheggi gratuiti su tutte le strisce blu di tutta la città, infine, per “favorire la fruizione dei servizi commerciali da parte dei cittadini sia in centro che nei quartieri”.