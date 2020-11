La Giunta comunale, a seguito degli ultimi provvedimenti sovracomunali destinati a fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, ha ridefinito in via temporanea, a partire da oggi, lunedì 9 novembre, e sino a diversa disposizione, le attività e i servizi degli uffici comunali in modo da garantire comunque, in questa delicata fase sociale ed economica, continuità, funzionalità ed efficienza al contributo e supporto istituzionale del Comune a cittadini ed imprese.

Le nuove misure organizzative, riportate nella tabella allegata, mantengono l’apertura quotidiana degli sportelli al pubblico su appuntamento.

TABELLA SERVIZI COMUNALI