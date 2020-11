Procedeva lungo via Giordano sbandando a destra e a sinistra, tanto che l’automobilista dietro di lei ha continuato ad azionare i fari per attirare la sua attenzione, ma la donna, al volante di un’Opel Corsa, una volta arrivata all’incrocio con via Altobello Melone, ha perso definitivamente il controllo del mezzo, andando a finire contro una Berlingo in sosta per poi ribaltarsi su un fianco. L’incidente è accaduto questa sera verso le 20. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i vigili del fuoco. Per fortuna l’automobilista, una donna di 33 anni, se la caverà. Ha riportato ferite non gravi. Danni ingenti, invece, al suo mezzo e anche alla Berlingo parcheggiata. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia che dovranno accertare le cause della perdita di controllo della macchina da parte della 33enne.

S.P.