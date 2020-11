La Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia e il Centro Incontri Diplomatici informano che presso i locali della Camera di Commercio in via Lanaioli 1 è stato aperto un ufficio diplomatico destinato agli incontri con le Autorità locali, i Corpi Consolari stranieri e le varie Associazioni di categoria e Rappresentanze Comunità straniere sul territorio.

Nel pieno rispetto delle disposizioni contemplate dai DPCM in merito al contenimento del Covid-19 le riunioni non potranno svolgersi nei locali dell’ufficio, ma si terranno in via telematica tramite una piattaforma con il sistema Google Meet.

Gli incontri si svolgeranno nei termini concordati previa comunicazione scritta all’indirizzo mail: bettini.fenco@gmail.com.

Le richieste valide per l’incontro dovranno pervenire con l’indicazione del nome della persona che interverrà e l’indirizzo email identificativo per inviare la comunicazione del link di accesso.

Seguirà la comunicazione scritta del link di collegamento con l’orario dell’incontro via web.