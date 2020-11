Sono 193 i nuovi positivi al coronavirus registrati in provincia di Cremona rispetto ai 133 di ieri. In regione, invece, i contagi sono scesi a 8.180 rispetto ai 10.955 di ieri. I tamponi processati sono 52.712 tamponi per un rapporto pari al 15,5%. I ricoveri in terapia intensiva aumentano di 56 unità, raggiungendo un totale complessivo di 764, mentre i ricoveri negli altri reparti aumentano di 225 unità, per un totale di 6.907. 152 i decessi. A livello provinciale, Milano è sempre la più alta con 3.148 nuovi casi, di cui 1.149 solo in città; Bergamo 168, Brescia 576, Como 958, Lecco 243, Lodi 131, Mantova 248, Monza e Brianza 854, Pavia 385, Sondrio 63 e Varese 943. I guariti/dimessi sono 1.615. In calo rispetto a ieri i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sono infatti 32.961 i nuovi contagiati contro i più di 35.000 di ieri, e questo a fronte di un aumento di tamponi: 225 mila in sole 24 ore. Impennata, però, dei decessi: ieri 580, mentre oggi il numero ha raggiunto quota 623.