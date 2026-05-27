La Questura “apre le porte” ai giovani per far conoscere la Polizia di Stato

Per la prima volta presso la Questura di Cremona verrà avviato il progetto dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – Pcto, realizzato in collaborazione con il Dirigente Scolastico Provinciale e tutti gli Istituti di Cremona.

Tale iniziativa consentirà agli studenti di vivere un’esperienza di alternanza scuola-lavoro utile ad assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze specialistiche soprattutto nelle attività volte a garantire i servizi al cittadino da parte della Polizia di Stato, con approfondimenti amministrativi in materia di immigrazione, passaporti, licenze e contabilità, nell’ambito di un’offerta formativa integrativa rispetto a quella scolastica.

È stato elaborato, ovviamente, un programma specifico per gli studenti che saranno sempre seguiti dal “Tutor Poliziotto” che li accompagnerà in questa “nuova avventura” anche al fine di avvicinare sempre di più i giovani ai valori di lealtà, giustizia e legalità su cui si fonda la Polizia di Stato.

Sarà anche un’occasione per far emergere le attitudini personali di ciascuno studente e, alla fine del percorso, sarà espressa una valutazione che potrà essere utile ai direttori scolastici per indirizzare le future scelte universitarie e professionali dei ragazzi.

La presentazione dell’iniziativa si terrà sabato 30 maggio p.v., alle ore 10.00, presso la Questura di Cremona, alla presenza degli studenti partecipanti al progetto “Estate 2026”, dei loro familiari, dei dirigenti scolastici, dei docenti interessati e di altri invitati.

Per l’occasione, sempre presso la Questura di Cremona, verrà allestita una esposizione di 30 divise storiche della Polizia di Stato relative a diverse epoche e reparti operativi, che potrà essere visitata dalla cittadinanza dalle 9 alle 18 del 30 maggio.

Verranno anche esposte auto e moto storiche della Polizia di Stato, tra cui una Guzzi V7 del 1972, recentemente restaurata dagli studenti dello Ial (Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia) di Cremona con la collaborazione dell’auto club CAVEC (Club Amatori veicoli d’Epoca Cremona), simbolo della collaborazione tra le Istituzioni e società civile.

Le iniziative perseguono anche l’obiettivo di far conoscere la storia di chi ha deciso di servire lo Stato per la sicurezza del cittadino e di trasmettere, allo stesso tempo, quei valori su cui si fonda la nostra Democrazia.

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