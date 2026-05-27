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Cronaca

Aido, in bici per sensibilizzare sulla donazione degli organi

di Simone Bacchetta

In sella alla sua bicicletta, Giampietro Mariotti, consigliere Aido provinciale, ha ufficialmente tagliato il traguardo a Santa Maria di Leuca.

Il servizio di CR1
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L’impresa è compiuta. Partito domenica scorsa da Cremona in sella alla sua bicicletta, Giampietro Mariotti, consigliere AIDO provinciale, ha ufficialmente tagliato il traguardo a Santa Maria di Leuca, in fondo al “tacco” dello Stivale.

 

Un viaggio straordinario lungo ben 1.500 chilometri, affrontato con un obiettivo nobile e vitale: promuovere la cultura della donazione degli organi e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di dire “sì” a un gesto che salva la vita. “Le tappe sono state belle – racconta Mariotti – i posti meravigliosi. Tuttavia, lo scopo primario è chiaramente quello del messaggio che vogliamo lanciare: che è quello di dire e scrivere SI alla donazione”.

 

Ancora in tanti al momento di scegliere dicono no alla donazione degli organi: oltre il 42 per cento. L’iniziativa, targata Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), ha visto il ciclista cremonese accolto calorosamente dai volontari locali in ogni singola tappa del percorso.

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