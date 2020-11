L’ATS della Val Padana, in continuità con gli accertamenti riferiti alla verifica del diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per motivi di reddito i cui verbali, relativi agli anni 2011/2015, sono già stati notificati, deve ora procedere a notificare i verbali di accertamento per il recupero dei ticket relativi a posizioni delineatesi nel 2016 e proseguite nel 2017 e/o 2018.

L’ATS, come già precisato in passato, non sta agendo con intento sanzionatorio bensì in ottemperanza a disposizioni ministeriali e regionali.

La spedizione dei verbali sarà massiva proprio per consentire a tutti gli interessati di beneficiare dell’esonero dall’obbligo del pagamento della sanzione, esonero previsto da specifica Legge Regionale purché i verbali stessi vengano notificati entro il 31/12/2020 ed il pagamento dell’importo del solo ticket non versato avvenga entro il 30 giugno 2021.

L’ATS, consapevole della complessità del tema che coinvolge cittadini in condizioni di fragilità (anziani o disoccupati) e dell’attuale situazione socio – economica dovuta anche al persistere dell’emergenza COVID, metterà in atto le azioni possibili per chiarire, verificare ed eventualmente rivedere le singole posizioni.

Per informazioni/chiarimenti e per fissare un eventuale appuntamento sono attivi i seguenti canali informativi:

• indirizzo email: esenzioniticket@ats-valpadana.it

• numeri verdi 800 400 467 (ambito territoriale di Cremona) e 800 401 467 (ambito territoriale di Mantova) nei giorni ed orari sotto indicati:

Lunedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00

Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Per il rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale si informa che l’accesso agli sportelli è consentito esclusivamente previo appuntamento.

La questione è stata presentata anche alle Organizzazioni Sindacali che, nell’ottica di una concreta e positiva collaborazione, si sono rese disponibili ad orientare e supportare i cittadini che si rivolgono alle sedi sindacali.