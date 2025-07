Il sindaco di Cremona Andrea Virgilio commenta ai microfoni di CR1 la graduatoria nazionale dei sindaci capoluogo di provincia stilata da “Il Sole 24Ore”, dove si trova in 88esima posizione.

“Non conosco la modalità con la quale realizzano questi sondaggi. So che io ho vinto con 190 voti di scarto, che al primo turno avevo forse il 42% e che il tasso di astensione è stato particolarmente alto. Quindi ho la consapevolezza del fatto che devo conquistarmi la fiducia della città.

“Sondaggi, non sondaggi, da questo punto di vista credo che il mio compito sia quello di lavorare. Adesso siamo qua ad inaugurare un’altra opera pubblica (l’impianto di via Monviso, ndr). E noi dobbiamo fare questo, farlo a testa bassa, con determinazione, poi quando ci saranno i momenti cruciali, ovvero le elezioni, sarà lì che ci si confronterà.

“So anche che ero sotto nei sondaggi quando mi sono presentato come candidato sindaco, e so che poi le battaglie si fanno in quel momento. Quando si amministra invece si deve amministrare”.

© Riproduzione riservata